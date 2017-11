Schönwald Lesung gibt tiefe Einblicke

Schönwald. Nach einer kurzen Einleitung durch Klaus Maaß, Kassierer im Sozialen und Kulturellen Treffpunkt (SKT) im Schönwälder "Eschle" gab es, etwas außer der Reihe: eine Lesung von Brigitte Angela Hoffmann, selbst Schriftführerin des Vereins.

"Uns verbindet, dass wir beide künstlerisch tätig sind", so Maaß. Beide stünden an der Staffelei, die im "Eschle" derzeit gezeigten Bilder stammten allerdings ausschließlich von Angela Hoffmann. Und sie habe ihm etwas voraus, denn sie schreibe auch, was er bisher noch nicht geschafft habe.

"Geschichten und Gedichte die das Leben schrieb", trug die Frau aus Wittlich bei Trier vor. Sie fühle sich wohl in Schönwald, hier habe sie ihren Freundeskreis. Ihre Geschichten und Gedichte seien mal ernsthaft, mal amüsant.