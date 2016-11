Schönwald Leitbild weist in Zukunft für Kinder

Schönwald. Er zitierte hierzu Neil Postman: "Kinder sind die lebenden Botschaften, die wir einer Zeit übermitteln, an der wir selbst nicht mehr teilhaben werden". Als verantwortungstragende Partei und Fraktion im Schönwälder Gemeinderat müsse die CDU – ungeachtet ihres Engagements für alle Generationen – insbesondere stets den Kindern im Jetzt mit Angeboten in Kindergarten und Schule, Spielplätzen, sozialer und wirtschaftlicher Infrastruktur, kinder-und familienfreundlichen Freizeitmöglichkeiten sportlicher und kultureller Art, Verkehrsberuhigung und mehr möglichst optimale Lebensbedingungen schaffen, erhalten und ausbauen. Für das Morgen sollten eine intakte Umwelt, Lehrstellen- und Berufsangebote, Wohnraumbewirtschaftung, Ortsentwicklungsplanung im Fokus der Politik stehen.

Ständig müssten diese Ziele auf den Prüfstand kommen und dürften nicht in einem "status quo" verharren. "Dies sind wir unseren Kindern, der Zukunft unseres Dorfes, schuldig", so Oehler. Er zeigte auf, dass es schon immer das erklärte Ziel der Schönwälder CDU war und bleibe, Ortspolitik mit "Bodenkontakt" zu machen und tatkräftig selbst Hand an zulegen. Als Beispiele nannte er die CDU-Aktionen Aussegnungshalle und die Sanierung des Freibads.

Dass dem so ist, bestätigten dem Ortsverband und den zahlreich anwesenden Mitgliedern übereinstimmend auch die anwesenden Gäste Bürgermeister Christian Wörpel, der Europaabgeordnete und CDU-Kreisvorsitzende Andreas Schwab sowie der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei. So fiel denn auch die Entlastung der Vorstandschaft durch den Bürgermeister nach den Berichten von Schriftführer Hubert Waldvogel, Kassierer Stefan Dold und den Kassenprüfern Bianca Fattler und Rudi Schätzle einstimmig aus.