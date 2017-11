Schönwald. Ein Lastwagen ist auf der Kreisstraße 5728 am Dienstag, gegen 13.05 Uhr, gegen einen Fiat gerutscht. Der Lastwagen war auf der Kreisstraße in Fahrtrichtung Schömberg unterwegs. Vor ihm kam es an einer Steigung aufgrund der eis- und schneeglatten Fahrbahn zu einem Rückstau von mehreren Fahrzeugen. Der Lastwagen kam ebenfalls ins Rutschen und auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er gegen das Heck eines Fiats. Dessen Fahrer wurde leicht verletzt. Er begab sich im Anschluss in ärztliche Behandlung. Die Höhe des Sachschadens beträgt laut Polizei etwa 1000 Euro.