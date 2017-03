Schönwald Landwirte haben kaum eine Wahl

Das Regierungspräsidium Freiburg stellte jüngst den Managementplan in der Uhrmacher-Ketterer-Halle in Schönwald vor. Viele Landwirte kamen – und sparten nicht an Kritik.

Schönwald/Schonach/Furtwangen. Im Sommer 2015 waren bereits Welten aufeinander geprallt – nur wenig besser lief es für die Naturschützer aus dem Regierungspräsidium Freiburg bei der jüngsten Präsentation des Managementplans (MaP) für die "Schönwälder Hochflächen" in der Uhrmacher-Ketterer.

Die Pläne seien aufgrund der vor mehr als 20 Jahren erfolgten Ausweisung seitens der Gemeinden im Rahmen der FFH-Gebiete sowie später den Vogelschutzgebieten aufgestellt. Damals hätte man auf den ausgewiesenen Flächen auch die vorhandenen Lebensraumtypen und "Lebensstätten" von Arten kartiert.