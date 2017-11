Schönwald Kritische Stimmen aus dem Publikum

Naturstein für den Platz

Auf dem Platz soll ein kleiner Bachlauf für Idylle sorgen, zugleich brachte Senner kleine Wasserspiele in die Debatte ein. Der Platz soll zudem durch Naturstein aufgewertet werden, der bis zum Kirchenaufgang verlegt werden soll.

Schockiert davon zeigte sich im Zuschauerraum die Stiftungsratsvorsitzende Theodora Fattler. Man habe vor drei Jahren den Platz mit denselben Materialien gerichtet, die am benachbarten Rathaus verwendet wurden und die Zusicherung erhalten, dass dies so bleibe, sagte sie. "Neben der Kirche ja", so Senner, vor der Kirche wolle man den Platzcharakter aufnehmen mit dem Granitpflaster. Auch die Verbindungswege würden mit dem Betonpflaster belegt.

Kosten von netto rund 1,56 Millionen Euro – das sind bei etwa 5300 Quadratmetern Fläche 294 Euro je Quadratmeter – stünden rund 750 000 Euro an Zuschüssen gegenüber, da die Stützmauern für den barrierearmen Abgang separat bezuschusst werden können, rechnete die Planstatt vor.

Mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch kommentierte der Bürger Manfred Fattler in der Frageviertelstunde die Beschlüsse des Gemeinderats, der den neuen Plan mit einer Enthaltung akzeptierte (mit Ausnahme des Kuckucks-Nestes, das der Bürgermeister an den Bauausschuss verwies). Fattler war der Ansicht, dass man bei einer so weit reichenden Entscheidung auch die Meinung der Bürger vor der öffentlichen Frageviertelstunde hätte hören sollen.

Auch Bürger Robert Walter war verärger, dass praktisch alle Parkplätze wegfallen werden. "Wir Schönwälder sind aber sehr leidensfähig", teilte er sarkastisch gegen den Gemeinderat aus. Die von Hubert Waldvogel und Sprecher Martin Moser vertretene Ortsentwicklungsgruppe stellte sich allerdings hinter den Vorschlag der Planstatt Senner.

Ratsmitglied Adalbert Oehler wies darauf hin, dass die Parkplätze erst nach dem Abriss der Firma Wehrle entstanden seien. Zudem hätte jeder Bürger die Gelegenheit gehabt, sich und seine Meinung in der Ortsentwicklungsgruppe darzustellen.