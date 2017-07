Schönwald Kreuze aus dem Kupferdach als "Bausteine"

Schönwald. Von allen Seiten strömten zahlreiche Gäste zum Pfarrfest auf den Rathausplatz vor der Uhrmacher-Ketterer-Halle. Die Kapelle "Dorfmusikanten" empfingen sie unter der Leitung von Gerhard Feiertag temperamentvoll mit böhmischer Blasmusik. Das Team um Pfarrgemeinderätin Theodora Fattler hatte das Fest organisiert und in der Küche schmackhafte Speisen zubereitet. Ehrenamtliche Bedienungen flitzten durch die Tischreihen, um die hungrigen Besucher mit Getränken und Mittagessen zu versorgen. Im Saal war die Kuchentheke mit leckerem Gebäck aufgebaut und daneben gedeckte Tische, die ständig belegt waren.

"Gut 50 Kuchen und Torten wurden gespendet", freute sich Roswitha Rombach, die mit weiteren ehrenamtlichen Kolleginnen hinter der Theke stand, um Kaffee und Kuchen zu verkaufen. Familie Weis hütete wie jedes Jahr den Tombola-Stand und verkaufte die Lose. "Nicht verzagen – noch mal wagen", und "Pech im Spiel – Glück in der Liebe", mit solchen und ähnlichen Sprüchen auf den Nieten wurden die Verlierer vertröstet. Aber umso größer war der Jubel, wenn jemand gleich mehrere Preise holte. "Wir haben 1400 Lose im Angebot und davon sind 150 Gewinne", informierte Pfarrgemeinderat Gerhard Weis unsere Zeitung. An seinem Stand gab es auch Bausteine in Form von Kreuzen, die aus dem Kupfer vom alten Kirchendach hergestellt waren.

"Der gesamte Erlös vom Pfarrfest ist für den Schuldendienst, denn wir haben unsere Pfarrkirche vor einigen Jahren renovieren lassen", betonte Theodora Fattler. Als die Dorfmusiker" ihre Instrumente zusammen packten, um sich das Mittagessen schmecken zu lassen, übernahm der Alleinunterhalter Hans Duffner aus Schonach, der unter dem Künstlernamen "Fur" bekannt ist, die musikalische Unterhaltung der Festgäste bis gegen Ende um 18 Uhr.