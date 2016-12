Schönwald Kleiner Gewinn beim Wasser

Schönwald. In der jüngsten Sitzung des Schönwälder Gemeinderats stand zunächst die Benachrichtigung von Trägern öffentlicher Belange auf der Tagesordnung: Die Stadt Furtwangen weist am Reibschenberg in Rohrbach die Erweiterung des dortigen Baugebiets aus. "Das berührt uns eigentlich überhaupt nicht", stellte Bürgermeister Christian Wörpel fest. Der etwas mager besetzte Gemeinderat schloss sich dieser Ansicht an und stimmte dafür, dem Gesuch der Stadt Furtwangen stattzugeben.