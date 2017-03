Schönwald Jahreshöhepunkt bringt nur Ärger und Frust

Der eigentliche Höhepunkt im Kalenderjahr, die Ausstellungssaison, sorgte aber für Ärger und Frust. Zunächst brach die Kaninchenkrankheit RHD aus, die keine verbindlichen Impfvorgaben des Landesverbandes nach sich zog. Da man im Verein nicht impfte, konnten die Tiere nur auf der eigenen Lokalschau ausgestellt werden. Dort präsentierte man auch alle Arten von Geflügel. "Allerdings hätten wir uns nicht träumen lassen, dass dies die einzige Ausstellung mit Hühnern und Wassergeflügel war, die 2016 im Kreis stattfand", bedauerte Kern. Grund hierfür war der Ausbruch der Vogelgrippe, die zur Stallhaltung verpflichtete.

Für die Zukunft hoffe man nun auf eine einheitliche Regelung zum Impfen und auf keine weiteren Grippewellen, um das geliebte Hobby weiterzuführen.

Ein Plus in der Kasse konnte Kassierer Horst Schmid verzeichnen, dessen Arbeit von den Kassenprüfern gelobt wurde. Einen genauen Überblick über die Ergebnisse und Erfolge der Zuchttiere gaben die Zuchtwarte Fridolin Kern und Joachim Zifle in ihren Berichten.

Die Sieger der Lokalschau wurden im Anschluss geehrt. Mario Zifle wurde Vereinsmeister bei den Tauben und erhielt den Wanderpokal für die acht besten Tauben. Seine Schwester Monja Zifle errang den Titel bei den Jugendtauben und für das beste Jungtier Tauben.

Über den Sieg bei den Kaninchen und dem Wassergeflügel durfte sich Horst Schmid freuen, der auch den Preis für das beste Taubenpaar und den Rudolf-Kienzler Gedächtnispokal erhielt. Für die beste Häsin wurde Rudolph Storz ausgezeichnet. Carolin Kuner präsentierte das beste Jungtier Geflügel und wurde Siegerin bei den Zwerghühnern, während Bertold Nock sich den Titel bei den Hühnern und Perlhühnern sicherte.

Weitere Ehrungen gingen an Monja Zifle für ihr zehnjähriges Züchterjubiläum sowie an Stefanie Kern und Carolin Kuner für jeweils 15-jährige Mitgliedschaft. Seit bereits 40 Jahren sind außerdem Rudolf Storz und Karl Rombach in die Vereinsarbeit involviert.

Einstimmig wiedergewählt wurden alle Amtsinhaber, die zur Wahl standen. So bleiben die Vorsitzende Eva Maria Kern, Schriftführerin Carolin Kuner, Zuchtbuchwart Hans Kuner, Käfigwart Rudolf Storz, Ringwart Christian Kuner, Tätowierwart Stefan Kienzler sowie die Beisitzer Mario Zifle und Karl Rombach dem Verein weiterhin treu.

Voll des Lobes war auch Bürgermeisterstellvertreter Adalbert Oehler, der den Vorstand entlastete. Nur staunen konnte er über die europaweiten Erfolge der Züchter, die regelmäßig als verdiente Mitbürger geehrt werden. Für ihn habe der Kleintierzuchtverein außerdem einen festen Platz im Vereinsleben der Gemeinde.