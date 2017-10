Eine Anfrage aus dem Gemeinderat Schönwald betraf unlängst den Stausee für die Gutach am Ortsausgang in Richtung Triberg. Ob man am Waldrand nicht einen Mülleimer für die Hundebesitzer aufstellen könne – der Wald liege dort voll mit Kotbeutelchen. Zum einen sei gegenüber, an der Bushaltestelle ein Müllbehälter, zum zweiten konnte Wolfgang Storz (CDU) berichten, dass solche Mülleimer geradezu dazu aufforderten, Müll illegal zu entsorgen. Auch ein Bürger fragte wegen des Sees nach: "Wird das wieder ein Stausee?" Das konnte Bürgermeister Christian Wörpel bejahen, allerdings habe es Probleme wegen des Wehrs gegeben, der Eigentümer dieses Teils des Stausees sei zusammen mit den Anglern dran. Text: Komert/Foto: Eich