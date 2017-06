Schönwald. Bereits am Freitag, 19 Uhr, ist im Bereich Oberort ein 88-jähriger Radfahrer von einem Hund in die linke Wade gebissen worden. Der 88-Jährige fuhr zum Zeitpunkt des Vorfalls mit seinem Fahrrad von der Hubertus Kapelle kommend in Richtung Oberort. Etwa auf Höhe der Einmündung Oberort kam ihm auf einem Feldweg ein Hund entgegen, lief dann hinter ihm her und biss ihm unvermittelt in den linken Unterschenkel. Die Halterin des Rhodesian Ridgbacks war zu diesem Zeitpunkt nicht bei ihrem Vierbeiner. Der Senior wurde durch den Biss leicht verletzt und im Schwarzwald-Baar Klinikum behandelt. Der Polizeiposten Triberg ermittelt wegen einer fahrlässigen Körperverletzung gegen die Hundebesitzerin. Wer sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten Triberg unter der Rufnummer 07722/10 14 in Verbindung zu melden.