Schönwald Hirtebuebe haben vollen Kalender

Schönwald. Erst am 23. Februar ist der Schmutzige Dunschdig, somit liegt der Beginn der heißen Phase volle drei Wochen später als 2016. Daher gibt es reichlich Zeit für das närrische Warm-Up, in das die Hirtebuebe mit der Fasneteröffnung am Dreikönigstag und der ersten Teilnahme am Narrentreffen in Münchweier am 15. Januar gestartet sind. Weiter ging es am vergangenen Januarwochenende zum großen Jubiläumsumzug nach Dunningen – 111 Jahre Holzäpfelzunft wurde gefeiert.

Am kommenden Wochenende teilen sich die Hirtebuebe auf

Am ersten Februarwochenende sind die Hirtebuebe zweigeteilt. Zum einen findet in Unterkirnach ein Narrentreffen der Schwarzwälder Narrenvereinigung statt, bei der sie organisiert sind, zum anderen ist das große Landschaftstreffen der VSAN in Triberg, zu der auch alle Zünfte der Raumschaft eingeladen sind. Mit der Teilnahme am Kindernarrentreffen beim Schwarzwälder Narrentreff bei der Kieschtock-Zunft sind sie in Unterkirnach. Hier werden die kleinen Hirtebuebe von der Jugendkapelle des Musikvereins begleitet.