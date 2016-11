Schönwald Große Freude über "Tour des Lächelns"

Noch bis 25. November sind die ehrenamtlichen Musiker in Süddeutschland unterwegs. Auf ihrer Reise besuchen sie insgesamt 27 verschiedene Einrichtungen für Kinder. Neben diversen Kinderkliniken, Kinder- und Jugenddörfern und Kinderrehabilitationszentren gastierte die Gruppe auch bei der Katharinenhöhe in Schönwald.

Die Tour des Lächelns wird in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge durchgeführt. Die positiven Rückmeldungen von den Kindern, den Mitarbeitern der besuchten Einrichtungen und der Öffentlichkeit bestärkte die Musiker, das Projekt weiterzuentwickeln. Daher freuen sich die Initiatoren – nach den vergangenen beiden Jahren – erneut mit den Kindern der Katharinenhöhe zu musizieren. Johannes Schmidt, Sozialarbeiter der Katharinenhöhe, freute sich über die Anfrage. "Das ist so eine tolle Sache, die von klasse Musikern für unsere betroffenen Kindern so schön niedrigschwellig rübergebracht wird und ihnen sehr viel Freude beschert. Wir freuen uns jetzt wieder riesig auf den nächsten Besuch."

Bereits als die Musiker den Raum betraten und das Equipment aufbauten, waren die Kinder sehr interessiert und aufgeregt. Eine solche Veranstaltung ist für alle Anwesenden ein besonderes und unvergessliches Erlebnis. Ab dem ersten Ton herrschte gute Stimmung, denn die Musiker tanzten und sangen gemeinsam mit den Kindern sowohl zu modernen als auch klassischen Kinderliedern. Im diesjährigen Repertoire waren unter anderem Lieder wie "Die Affen rasen durch den Wald", "Nessaja", "Pippi Langstrumpf", "Frozen" und "Drachen im Wind" enthalten.