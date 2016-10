Schönwald Großbrände und kuriose Befreiungsaktionen

Nach der Begrüßung durch den Kommandanten Andreas Faller berichtete Schriftführer Clemens Faller von einem interessanten Jahr. Insgesamt 18 Einsätze hatte die Mannschaft, außerdem hatte die Führungsgruppe C drei Einsätze. Erstaunlicher Weise waren es in diesem Jahr relativ viele Brände, zu denen die Schönwälder gerufen wurden, zum Teil auch in Nachbarorten in der Raumschaft. Schon bald nach der Hauptprobe galt es, einen Kaminbrand zu löschen. Es folgten diverse "Befreiungsaktionen" mit teils kuriosem Ende. Als wohl witzigster Einsatz entpuppte sich eine Ente – diese habe sich in einem Ablauf verfangen. Allerdings sei das Federvieh bei Eintreffen der Wehr gar nicht mehr da gewesen. Mehrere Großbrände, einer davon im Ort selbst, beschäftigten die Wehrmänner respektive die Führungsgruppe C intensiv. Um für die immer stärkere Ausweitung der Aufgaben gewappnet zu sein, führte die Wehr 15 Gesamtproben, vier Proben für die Atemschutzträger und vier für die Maschinisten, sieben Instandsetzungsproben sowie zwei Sportproben durch. Für das Ablegen des Leistungsabzeichens wurden 13 spezielle Proben abgehalten.

Kassierer Harald Schwörer berichtete von einer recht knappen Kameradschaftskasse. Bürgermeister Christian Wörpel sah, dass die Feuerwehr zwar Geld koste. "Aber jeder Euro ist gut angelegt. Man darf sich bei euch sicher fühlen", lobte er die Wehr. Er freute sich, dass das "Watergate" nun auch offiziell bestätigt für relativ kleines Geld viel bringe. "Watergate" ist eine leicht und flexibel einsetzbare Plane, die in Bachbetten als Wassersperre dient. Da investiere man gerne. Jede Menge Beförderungen, Verabschiedungen und Neuaufnahmen sorgten für Freude oder Wehmut. Drei beruflich bedingten Austritten standen mit Damian Pfettscher (Student "Safety engineering" in Furtwangen) sowie Fabian Fehrenbach Zugänge gegenüber. Letzterer trat wegen Erreichen der Altersgrenze von 17 Jahren in den Aktiv-Dienst. Den Gruppenführer-Lehrgang haben Sebastian Storz und Christian Kuner bestanden, damit verbunden ist die Beförderung zum Löschmeister. Michael Pfaff ist nach dem Zugführer-Lehrgang nun Brandmeister. Jugendgruppenleiter nach bestandenem Lehrgang sind Thomas Kern und Tobias Moser.