Schönwald Gesundheitsprojekt bringt Schüler in Bewegung

Schonach. Zahlreiche Eltern und Geschwister saßen in der Sporthalle, um den Aktionstag der Zweitklässler zu bewundern. Die Schüler wurden begleitet von einer Physiotherapeutin, die ihre Zöglinge schon lobte, bevor die Vorführungen starteten. "Die Schonacher Kinder sind einfach sportlicher, als Kinder an anderen Orten", freute sich die Trainerin Corinna Bürk. Dann gab sie grünes Licht für die achtjährigen Mädchen und Jungen, die eifrig und flink ihre Übungen durchführten. Sie hüpften vorwärts und rückwärts in verschiedenen Formationen über die Gleise und Quadrate, die auf dem Boden ausgelegt waren. Die Angehörigen zückten ihre Kameras und Smartphones, um den sportlichen Nachwuchs zu fotografieren. Guido Schultis, der Geschäftsstellenleiter der Betriebskrankenkasse Schwarzwald-Baar-Heuberg (BKK-SBH), war ebenfalls anwesend. Er erläuterte das Gesundheitsprojekt seiner Firma im Bereich Bewegung. Auch die Schulleiterin Sabine Emde gab ihrer Freude Ausdruck über das Projekt. "Alles dreht sich um Koordination, Wahrnehmung und Gleichgewicht, aber vor allem um Spaß an der Bewegung und das ist wichtig für Grundschüler", strahlte sie. Zehn Wochen lang hatten die Kinder jede Woche eine Sportstunde mit ihrer Trainerin, wie sie begeistert berichtete. Nach der Aufführung der Zweitklässler kam die große Überraschung für die Eltern, die mit Beifall nicht gespart hatten. Jetzt sollten sie selbst die Bewegungsübungen ihrer Kinder nachahmen. Manche Mütter und Väter freuten sich, denn sie waren sehr sportlich, aber nicht alle zeigten sich begeistert über den unvorbereiteten Auftritt.

Die 34 Schüler bekamen zum Abschluss von der Krankenkasse alle ein weißen T-Shirt mit einem Fuchs geschenkt und wurden damit zu flinken Füchsen ernannt. Die Schulleiterin wünscht sich für das nächste Schuljahr unbedingt wieder einen solchen Kurs. "Die jetzigen Erstklässler sollen dann in den Genuss kommen, falls dieses Training wieder kostenlos angeboten wird", verrät sie unserer Zeitung.