Schönwald Gesundheit an Leib und Seele

Das Thema rankte sich um die 14 Nothelfer, die in der katholischen Kirche als Schutzpatrone verehrt werden. Zahlreiche Legenden gibt es von den mutigen Helden, die bei den Christenverfolgungen in den ersten Jahrhunderten für ihren Glauben in den Tod gingen. Schon im neunten Jahrhundert begann auch in Deutschland der Kult der christlichen Märtyrer, deren Namen auf 14 begrenzt wurden. "Der damalige Bischof von Regensburg nahm in die Liste der heiligen Nothelfer nicht nur elf Männer, sondern auch drei Frauen auf", freute sich Mathilde Maier vom Leitungsteam. Die 14 Gedenktage verteilten sich über das bäuerliche Jahr und sorgten früher im Jahresablauf immer wieder für volkstümliche Feste, wie Roswitha Rombach erläuterte. "Barbara, Katharina und Margareta heißen die Nothelferinnen, die auch die drei heiligen Madl genannt werden", betonte Maier.

Zu den Nothelfern gehören Achatius, Ägidius, Blasius, Erasmus, Christopherus, Georg, Cyriacus, Vitus, Dionysius, Euchstachius und Pantaleon, wie es weiter hieß. Einige dieser Heiligen leben heute noch im Bewusstsein der Menschen. Zum Beispiel Christopherus, der zum Schutzpatron der Autofahrer aufstieg oder Barbara, an deren Namenstag am 4. Dezember Kirschzweige geschnitten werden, die an Weihnachten blühen sollen.

Am 3. Februar, dem Blasius-Fest, wird in den Gottesdiensten der Blasius-Segen erteilt. Durch die Fürbitte des heiligen Blasius erhoffen sich die Gläubigen Gesundheit an Leib und Seele. Zu jedem Nothelfer gibt es traditionelle Bauernregeln, die bei den Gästen öfters für Schmunzeln sorgten. Die Texte wurden mit passenden Liedern umrahmt.