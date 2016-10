Schönwald Gesamtverschuldung geht zurück

Neues Wasserwerk kostet 1,6 Millionen Euro

Darin enthalten ist die Verschuldung durch den Bau des neuen Wasserwerks, die allein 1,66 Millionen Euro betrug und nun auf 1,6 Millionen gefallen ist. Das macht nun eine Pro-Kopf-Schuld von knapp 685 Euro aus. Im Hoheitsbereich beträgt die Schuldenlast 2,78 Millionen Euro (1190 Euro) gegenüber 2,99 Millionen im Vorjahr. Das waren pro Kopf Ende 2014 rund 100 Euro mehr. Die Schulden für die Tourismusbetriebe sanken von 538 827 Euro auf 497 933 Euro. "Die Sonderrechnung Wasserversorgung trägt sich selbst. Die Tourismusbetriebe müssen dagegen laufend vom Hoheitsbereich gestützt werden", rechnete Hafner vor. Daher müsse man diese beiden Bereiche zusammen sehen. Im Landesdurchschnitt lägen Gemeinden in der Größenordnung Schönwalds bei einer Pro-Kopf-Verschuldung von 647 Euro, im Regierungspräsidium Freiburg bei 792 Euro. Ohne Eigenbetriebe liege man bei der Gesamtverschuldung auf Platz 65 der am höchsten verschuldeten Gemeinden. "Als ich in Schönwald anfing, waren wir noch auf einem einstelligen Platz", zeigte Hafner die Verbesserungen auf.