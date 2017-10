Schönwald Georgische Polyfonie zieht in den Bann

Er hatte eine Vielzahl von Blasinstrumenten vor sich aufgebaut. Häufig kam dabei das Englisch-Horn zum Einsatz, auch diverse Blockflöten oder die Okarina spielte der Schweizer sehr virtuos. Auch bulgarische oder rumänisch-ungarische Weisen wurden angestimmt. Die Lieder handeln zumeist vom täglichen Leben, wo beispielsweise die Frau den Mann darum bittet, endlich aufzustehen und zu arbeiten. Oder es s geht um Liebe, um den Empfang von Besuch, aber auch um ein krankes Kind, das getröstet werden will.

Musik ist international, daher wurde Kolchika von allen verstanden. "Georgien grenzt im Süden an die Türkei, dennoch blieb die Georgische Musik ohne morgenländische Einflüssen", stellte Hildesheimer fest.

Waren es in früheren Konzerten oft schnelle Stücke, zu denen auch junge Ensemble-Mitglieder schnelle Tänze zeigten, verzauberten diesmal vor allem melancholisch klingende Lieder die Konzertbesucher. Lela Goliadze, Rusudan Jojua sowie Tamar Ratiani stimmten in verschiedenen Stimmlagen, die laut Hildesheimer "sehr demokratisch klingenden" Lieder an. Demokratisch deshalb, weil die Leitstimme immer eine Mittlere sei, dann folgten helle und am Ende tiefe Stimmen - die der Männer. Daher fiel besonders die Stimme von Tamar Ratiani auf und man konnte sie deutlich heraushören - als Leitstimme.

Tosender Beifall der Besucher entlockte den Musikern mehrere Zugaben.