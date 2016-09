Schönwald Genießerpfad spricht alle Sinne an

"Natura 2000" fasst ein Netz von Schutzgebieten innerhalb der Europäischen Union zusammen. Ziel ist es, gefährdete, wildlebende heimische Pflanzen- und Tierarten und ihre natürlichen Lebensräume zu schützen. Neben großen Schwarzwaldhöfen mit tiefgezogenen Walmdächern, saftigen Weiden, Wiesen und Wäldern sind auf der Premiumwandertour verschiedene Schanzenanlagen zu sehen. Etwa eine Schanzenanlage aus dem spanischen Erbfolgekrieg (1701 bis 1714), die nie militärische Bedeutung erlangte, dem Gasthaus "Schwedenschanze" aber zu seinem Namen verhalf. Das "Schänzle", eine von vielen urigen Einkehrmöglichkeiten auf dem "U(h)rwaldpfad", offeriert Bergwanderern auf 1130 Höhenmetern Erholung, Speis und Trank.

Die Wandertour führt zu Aussichtspunkten – eine Plattform erlaubt bei schönem Wetter den Blick über das Rheintal bis in die Vogesen. Der Weg führt bis zu einer Walderlebnisstation und den sehenswerten Elzwasserfällen, die zugleich den Ausgangspunkt markieren. Weitere Erlebnis- und Themenwanderungen sind der Schalenstein-Wanderweg, der in die Vergangenheit geheimnisumwitterter Felsdenkmäler führt, oder der Schneckenwanderweg, den man ohne Uhr, aber mit wachen Sinnen begehen sollte. Der historische Pfad in Neukirch zeigt auf 16 Tafeln Historisches über Landschaft, Land- und Forstwirtschaft sowie Naturkunde.

Wer die Lust an der Bewegung in atemberaubender Natur mit der Lust auf heimische kulinarische Spezialitäten weiter verknüpfen möchte, schmeckt und genießt die Ferienland-Natur on tour zum Beispiel bei einer Speck-, Kräuter- oder Bauerngartenwanderung. Wanderer im Ferienland Schwarzwald können ihre Routen auch individuell zusammenstellen und auf ein GPS-Gerät laden. Wanderungen können zudem online geplant, Hotels, Pensionen oder Ferienwohnungen direkt gebucht werden.