Schönwald (ec). Die Gemeinde Schönwald nutzt ab sofort das Kommunale Immobilienportal KIP zur Präsentation des örtlichen Angebots. Im Gemeinderat stellten Bürgermister Christian Wörpel und Hauptamtsleiter Andreas Herdner das Angebot vor. Ratsmitglied Johannes Göppert fragte kritisch nach, was das Angebot die Gemeinde koste. Rund 800 Euro, wusste Wörpel und ergänzte, wenn man die gemeindeeigenen Flächen über andere Portale anbiete, würde das auch nicht wesentlich weniger sein. Marianne Kätsch-Jung fragte an, ob für die Gemeindeverwaltung ein Arbeitsaufwand entstünde. Das konnte Wörpel verneinen, wobei Kämmerer Harald Hafner einschränkte: "Wir bieten Personen, die keinen Zugang zum Internet haben, an, sich direkt an uns zu wenden. Das soll aber die Ausnahme bleiben."