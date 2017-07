Schönwald Geländer an Landpost gefordert

Schönwald (hjk). "Wann wird an der ehemaligen Landpost ein Geländer angebracht? So kann es im Winter nicht bleiben, wenn es viel geschneit hat, rutschen die von oben kommenden Autos in die Grube und landen auf dem Dach", bemerkte eine Anwohnerin von oberhalb des derzeitigen Parkplatzes in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Schönwald.