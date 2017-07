Schönwald Gebühren steigen bis zu zwölf Prozent

Nicht ganz so moderat, jedoch noch immer deutlich unter der Empfehlung des Gemeindetags liegen die Gebühren für ein- bis dreijährige Kinder: Volle zwölf Prozent teurer soll das werden. So kostet es bei einer Ein-Kind-Familie 353 (444 Euro), gestaffelt dann 261 (330), 177 (224) und 71 (89) Euro – die Zahlen in Klammern sind der Vorschlag des Gemeindetags.

Beim "Platz-Sharing" teilen sich mehrere Familien einen Platz. Hier wird bei den ein- bis dreijährigen Kindern 65 Euro pro Tag und Monat berechnet (55, 45 und elf Euro in der Staffelung), bei Kindern bis zu einem Jahr 100 Euro (84, 69 und 17 Euro bei Mehr-Kind-Familien). Diese sollen wie im Vorjahr bestehen bleiben.

Ebenfalls teurer wird der Aufschlag für die Ganztagsbetreuung: Bisher betrug dieser bei Ü-3-Kindern 15, künftig wird er 17 Euro kosten, bei den ein- bis dreijährigen Kindern soll er von 34 auf 38 Euro steigen, bei den Kindern unter einem Jahr von 44 auf 49 Euro. Da das Essen dabei kostenneutral abgerechnet wird, bleibt der Beitrag bei einem Euro für Snacks, das Essen selbst kostet vier Euro.