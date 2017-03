Schönwald Gebrauchtes rund ums Kind

Verkauft werden gut erhaltene Sommerbekleidung für Babys und Kinder (Größe 50 bis Größe 176/188), Bodys bis Größe 98, Baby- und Kinderzubehör, Kinderwagen, Drei- und Fahrräder, Turn- und Hallenschuhe sowie Sportschuhe, Bücher und Spielsachen aller Art, batteriebetriebenes Spielzeug, DVDs und CDs, jedoch keine Umstandsbekleidung, Unterwäsche, selbst gestrickte Pullover und Jacken. Die Annahme erfolgt am Montag, 20. März, von 10 bis 17 Uhr. Die Rückgabe nicht verkaufter Sachen ist am Mittwoch, 22. März, von 17 bis 19 Uhr. 20 Prozent des Verkaufserlöses werden einbehalten und an soziale Einrichtungen gespendet. Da an beiden Tagen die Kaffeestube geöffnet ist, sind die Organisatoren wieder auf viele Spenden (Kuchen und Wurst) angewiesen. Ebenso benötigen sie auch bei diesem Kleidermarkt viele fleißige Hände.

Wer helfen oder etwas spenden möchte kann sich unter 07722/15 60 (Vroni Storz) melden. Auch Vorablisten sind unter diesen Telefonnummern erhältlich.