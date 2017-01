Schönwald Ganztagsbetreuung ist gut angelaufen

"Die im vergangenen Jahr gestartete Umfrage unter den Schönwälder Eltern hat den Bedarf einer Ganztagsbetreuung im Ort deutlich sichtbar gemacht", informiert Brinkhus weiter. "Der Gemeinderat hat daraufhin grünes Licht gegeben und die Eltern konnten ihre Kinder verbindlich anmelden. Das war im September. Bis alles Notwendige geregelt war, die Betriebserlaubnis eintraf und das Gesundheitsamt seine Zustimmung gab, dauerte es bis zum Jahresanfang".

Bislang ist die Ganztagsbetreuung komplett mit Schönwälder Kindern belegt. Es gibt in der Gruppe zehn Kindergartenkinder-Plätze und vier Krippen-Plätze. "Mehr können wir momentan nicht aufnehmen", erklärt Hirt. "Aktuell sind die Mädchen und Jungen an zwei Nachmittagen, dienstags und mittwochs, hier und werden von zwei Erzieherinnen betreut. Sie haben ihre Arbeitszeiten aufgestockt. Das ist für die Kinder gut, denn so haben sie weiterhin ihre bisherige Bezugspersonen. Bei der Essensausgabe von 13 bis 14 Uhr wird zusätzlich noch eine Erzieherin eingesetzt".

Geliefert wird das Essen vom Team der heimischen "Klosterstube". Es steht täglich ein Gericht auf der Speisekarte. Das Mittagessen kostet vier Euro pro Tag, der Nachmittagssnack ein Euro.

Für einen Kindergartenplatz mit Ganztagsbetreuung bezahlen die Eltern für einen Tag pro Monat (also für vier Nachmittage) zusätzlich 15 Euro, für zwei Tage pro Monat 30 Euro, für einen Krippenplatz mit Ganztagsbetreuung für einen Tag im Monat (vier Nachmittage) zusätzlich 34 Euro beziehungsweise für zwei Tage im Monat 68 Euro.

"Grundsätzlich hätten wir auch Kinder aus anderen Gemeinden angenommen", sagt Brinkhus. Aufgrund des großen Bedarfs der heimischen Bevölkerung sei das momentan jedoch nicht möglich. "Aktuell sind alle 72 Kindergartenplätze belegt", ergänzt Hirt. "Das heißt, unsere drei Gruppen und eine Krippengruppe sind voll und werden von 16 pädagogischen Mitarbeiterinnen betreut: eine in Voll- und 15 in Teilzeit.

Ein typischer Tagesablauf der Ganztagsbetreuung im Schönwälder Kindergarten gestaltet sich wie folgt:

7 bis 7.30 Uhr treffen sich alle Kinder in der "Frühaufstehergruppe" zum freien Spiel. Danach sind alle Gruppenräume offen. Bis 9.15 Uhr können sich die Mädchen und Jungen montags bis donnerstags gegenseitig in den Gruppen besuchen, freitags sind um diese Zeit alle in ihrer Stammgruppe.

In der Stammgruppe gibt es täglich von 9.15 bis 9.45 Uhr einen Morgenkreis, im Anschluss bis 11.15 Uhr pädagogische Angebote, Projekte, Aktivitäten in den Lernwerkstätten, Funktionsräumen, im Wald, auf der Wiese, auch gruppenübergreifend. Danach ist freies Spielen auf dem Spielplatz. Einmal pro Woche wird eine Kinderkonferenz veranstaltet.

Die Abholzeit der Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit (VÖ-Gruppen) beginnt um 12.15 Uhr und dauert bis 13.30 Uhr. Mittagessen gibt es ab 13 Uhr im Bistro, für die Ganztagskinder der Krippengruppe in ihrem Essbereich.

Ruhezeit ist von 13.45 bis 14.30 Uhr für die Ganztagsgruppe im Raum "Fuchsbau", die Krippenkinder halten sich in ihrem Schlafraum auf. Für jedes Kind steht eine eigene Liege samt Schlafsack zur Verfügung.

Ab 14.30 Uhr sind Freispiel oder Exkursionen in die Natur angesagt. Danach wird den Kindern noch ein Nachmittagssnack gereicht, bevor sie von 16.15 bis 17 Uhr von ihren Eltern abgeholt werden.