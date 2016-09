Schönwald Gäste freuen sich über Naturerlebnisse

Dann, bei einem Tunesienurlaub, habe das Paar ein Ehepaar aus Villingen kennengelernt. "Sie haben uns versprochen, etwas über den Schwarzwald zu schicken", schmunzelte er. Dann habe ihnen das Paar kiloweise Prospekte und einen Film geschickt. "Wir haben dann beschlossen, blind zuzugreifen – und sind dann hier in der Schwarzwaldtanne bei Tanja und Michael Rütschle gelandet. Die Umgebung hat uns in ihren Bann gezogen. Hier hat man Ruhe und Entspannung, kann wandern und hat Naturerlebnisse erster Güte", schwärmen die Eheleute.

Erst am Morgen habe er aus unglaublicher Nähe einen Rotmilan gesehen. "So was erlebt man bei uns einfach nicht", strahlten sie. Früher hätten sie ausgedehnte Wanderungen unternommen – mittlerweile sind es eher längere Spaziergänge in die Natur. Freunde hätten sie hier auch gefunden, ein Ehepaar aus Karlsruhe trifft sich recht regelmäßig mit ihnen in Schönwald. "Und außerdem sind wir ein klein wenig schuld daran, dass Michael und Tanja endlich geheiratet haben", verrieten sie. Und sogar die Jubiläumsfeier zum 50-jährigen Bestehen des Hotels hätten sie mitgefeiert. "Für uns ist das hier die zweite Heimat geworden", sind sich die beiden sicher.