Schönwald Frühzeitige Anmeldung im Kindergarten

Schönwald. Wer sein Kind innerhalb des Zeitraums September 2017 bis Juli 2018 oder auch früher in den Kindergarten (2,9 Jahre bis Schuleintritt) oder in die Krippe (acht Wochen bis drei Jahre) bringen möchte, sollte es jetzt schon anmelden. In der Krippe ist Platzsharing möglich. Anmeldetermine sind: Dienstag, 17. Januar, von 10 bis 11.30 Uhr, Freitag, 20. Januar, von 9.30 bis 11.30 Uhr, Dienstag, 24. Januar, von 10 bis 11.30 Uhr, Mittwoch, 25. Januar, von 15 bis 17 Uhr, Freitag, 27. Januar, von 9.30 bis 11.30 Uhr. Eine Anmeldung ist auch telefonisch unter der Nummer 07722/16 16 oder per E-Mail unter kiga@schoenwald.de möglich. Auf der Homepage www.kiga-schoenwald.de finden Interessierte auch ein Anmeldeformular.