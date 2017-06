Schönwald Frische Austern direkt vom Strand

Den noch größeren zweiten Streckenabschnitt meisterte man dann bis zum Abend vor der Festhalle in Bourg-Achard, wo man von einer großen Schar geduldig erwartet wurde, denn gleichzeitig endete hier gerade eine Wahlveranstaltung und es gab die einmalige Gelegenheit, nicht nur von Bürgermeister Jean-Pierre Denis, dem neuen Vorsitzenden des Comités der Partnergemeinde Patrice Simon und den Gastfamilien, sondern auch von dem früheren Verteidigungsminister und jetzigen Präsidenten der Region Normandie, Hervé Morin (vergleichbar mit Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann) empfangen zu werden.

Ausflug ins Bilderbuchdorf

Gut gelaunt trafen sich dann alle Beteiligte früh wieder vor der Festhalle, wo man mit einem Reisebus nördlich an die Alabasterküste zu dem Bilderbuchdörfchen Veules-les-Roses aufbrach. Überall erinnern hier Gedenktafeln, Namensgebungen und Statuen an den großen Literaten Victor Hugo, der sich hier wie viele andere Künstler sehr häufig aufhielt.

Hier setzte bereits das umfangreiche Programm für die Gäste aus Schönwald seine starken Akzente, was sich das Comité hat einfallen lassen, mit dem Einstand des neuen Vorsitzenden Patrice Simon, der die frühere Lehrerin Nadine Hautot damit abgelöst hat. Auch auf der Gegenseite spielte erstmals die neue Vorsitzende Ruxandra Fürtjes aus Schönwald, die Jürgen und Valérie Reis ablöste, ihre Rolle in Frankreich. Letztgenannte nahmen schon fast pflichtgemäß, aber dennoch voller Vergnügen ihr Vollbad im nicht gerade warmen Meer, Lukas Duffner als Dienstältester und Marie Ollivier als jüngste Gemeinderätin von Bourg-Achard wagten sich immerhin noch bis zu den Knien ins kalte Nass.

Gut aufgewärmt ging es dann über zu einer Austernverkostung direkt am Strand, wo die Krustentiere keine 100 Meter weit frisch aus dem Meer von der Austernbank stammten.

Der Tag setzte sich mit einem vorzüglichen Mittagsmenü fort. Der sich dann anschließende Erkundungsgang durch die verwinkelten Gassen und dem Lauf des kürzesten Flusses Frankreichs über etwas mehr als einen Kilometer vorbei an traumhaften Anwesen bis zur Quelle folgend, sorgte für den notwendigen Ausgleich.

Bis dahin waren die Schönwälder Gäste Comité de Jumelage, der hierzu eingeladen hat. Dazu ist es wichtig zu wissen, dass sich das Comité nur zu einem ganz kleinen Teil aus dem Gemeindeetat finanziert, die eigentliche Geldquelle stellen Mitgliedsbeiträge von vielen Mitgliedern dar, wie bei einem Verein. Das sich anschließende Abendmenü in einem Restaurant wurde dann nach der Rückkehr durch die Gemeindeverwaltung Bourg-Achard ausgerichtet. Hier fand nun auch der offizielle Teil der Reise seinen Höhepunkt.

Die Bürgermeister und die Komiteevorsitzenden bekräftigten hier wiederum die noch immer berechtigten Gründe, an dieser Jumelage festzuhalten und diese Partnerschaft zu pflegen. Zum Ausklang dieses Tages besuchte man dann zu vorgerückter Stunde eine Revue.

Der folgende Sonntag war dem Tischtennisclub gewidmet, welcher im November vergangenen Jahres mit 48 Personen Schönwald besucht hat und hier ein langes Wochenende mit einem Tischtennisturnier in der Sporthalle der Richard-Dorer-Schule erleben durfte und darauf bestanden hat, die Schönwälder mit einem gemütlichen Grillnachmittag mit Tischtennis-, Boulturnier oder auch alternativ einer Wanderung zu unterhalten.

Für die kommenden Jahre wurden natürlich ebenfalls Pläne geschmiedet. So will man 2019, wenn die "Französische Nacht" in Schönwald geplant ist, vorher zu einem Gegenbesuch zu der großen Armada der Segelschiffe aus aller Welt auf der Seine im Juni animieren. Auch auf die Aktivierung bestimmter Vereinsbesuche will man angehen.