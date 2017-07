Schönwald Forstamt will den Hiebsatz erhöhen

Dort sahen sie, dass die Bestände, die älter als 80 Jahre sind, zu praktisch 100 Prozent aus Fichte bestehen und häufig die üblichen Dimensionen sprengten – die meisten Säger verarbeiten Stämme bis maximal 65 Zentimetern Stammdurchmesser an der stärksten Stelle. Zudem sei es so, dass diese Monokulturen auch Risiken bergen, erläuterte Hake – und Wernet zeigte dies an einem sehr starken Stamm: Die Rotfäule, die bei dem gezeigten Exemplar rund zehn Meter der Länge einnimmt. Zudem sei Fichte besonders anfällig gegen den Borkenkäfer und auch gegen Sturmereignisse oder Schneebruch.

Der Vorrat liege (Stand 2013) bei rund 58 000 Vorratsfestmetern, davon seien 44 000 älter als 80 und 36 000 sogar älter als 100 Jahre. Chancen bestünden jedoch durch 27 Hektar Naturverjüngung Fichte, sechs Hektar Vorbau Tanne (die aber in dieser Höhe nicht besonders gut wachse) sowie sechs Hektar vorgebaute Buche.

Doch was tun mit einem "alten" Wald? Auch dazu hatten die Forstleute eine Idee. Der angedachte Hiebsatz sollte in den nächsten Jahren etwas über dem Plan liegen. Hake schlug den Bürgervertretern dazu mindestens zehn Erntefestmeter vor, dabei sollte gezielt das starke Holz entnommen werden, solange es noch nachgefragt werde. Unvollständige Naturverjüngungen sollten gezielt mit Fichten-Vorbau ergänzt werden. Dazu müsse eine konsequente Schlag- und Jungbestandspflege erfolgen.

Mit den angedachten Maßnahmen sei man durchaus einverstanden, fasste Bürgermeister Christian Wörpel die Ansicht der Gemeinderäte vor Ort zusammen. Hier vertraue er voll und ganz der Kompetenz der Fachleute. Und wenn es notwendig und sinnvoll sei, könne man durchaus auch mehr einschlagen, als der Forsteinrichtungsplan dies vorgebe.