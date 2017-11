Schönwald Flussgott Danuvius "bewacht" die Donau

Der Herbst bietet sich an für Wanderungen in der Umgebung. Die farbigen Blätter an den Bäumen erfreuen dabei momentan besonders. In bunten Broschüren vom Ferienland Schwarzwald sind Vorschläge gemacht.

Schönwald. Darunter ist eine Tour zur Martinskapelle. Diese ist etwa zwölf Kilometer lang und erfordert eine mittlere Kondition. Veranschlagt sind rund drei Stunden. Wer gerne gemütlich geht und öfter eine Pause machen will, um die Gegend zu genießen, sollte dies einfach einplanen. Start ist in der Ortsmitte bei der Tourist-Info.

An Lourdesgrotte vorbei