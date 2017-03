Schönwald Firma kann erweitern

Die Stadt Furtwangen hatte bereits in ihrer Sitzung am 14. Februar beschlossen, zu Gunsten der Firma Otto Ganter die vierte Änderung des Bebauungsplans Schützenbach-West auf den Weg zu bringen. Da die Nachbargemeinde Schönwald in keiner Weise davon beeinflusst wird, gab es keine Diskussion, einstimmig beschloss man als Träger öffentlicher Belange keinen Einspruch und keine Stellungnahme abzugeben.

Ferner gab es einen Bauantrag, bei dem es um mehrere Befreiungen ging. Eine Dachgaupe soll auf dem bestehen Haus in der Eifelstraße aufgesetzt werden – mit neun Metern Breite und einer Gesamthöhe von zwei Metern, mit Balkon. Nach Hausbreite wäre im Bereich des Bebauungsplans Sonnenberg-Oberbühl maximal ein Drittel der Dachlänge zulässig (in diesem Fall 4,73 Meter), dazu eine Höhe von 1,20 Meter.

Zusätzlich wird auch die Baulinie durch den Balkon überschritten. Im Zuge des Bauvorhabens würde noch eine Dachsanierung und Wärmedämmung vorgenommen.