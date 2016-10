Schönwald Feuerwehr setzt ihre Schlagkraft unter Beweis

Der Bauhof befindet sich am Ende einer Sackgasse. Bei der Übung spielt ein qualmendes Fahrzeugwrack eine zentrale Rolle. Bei wochenendlichen Schweißarbeiten am Fahrzeug habe dies Feuer gefangen. Die beiden Reparateure hätten das Fahrzeug zwar noch hinausschieben können, sich dabei jedoch schwere Verbrennungen zugezogen. Im Inneren des Gebäudes habe es Feuer gegeben und es seien mindestens drei Mann drin.

Die Zuschauer hatten schon mitbekommen, dass ein unbekannter Feuerwehrangehöriger am Fahrzeug "manipuliert" hatte und plötzlich Rauchwolken aufgestiegen waren. Der Unbekannte stellte sich als Kreisbrandmeister Florian Vetter heraus, der versuchen will, in der nächsten Zeit jede Wehr einmal zu besuchen, wenn möglich zur Hauptprobe. Wie er bei der später erfolgten "Manöverkritik" aufzeigte, sei er überrascht gewesen, dass so viele Zuschauer dabei waren, was die Verbundenheit der Bevölkerung zu "ihrer Feuerwehr" demonstriere. Zugleich erkannte er an, dass die Schönwälder mit den vorhandenen Mitteln ausgezeichnet arbeiten könnten und eine sehr schlagkräftige Wehr mit jungen Männern in der Führung sei. Bereits zum zweiten Male habe er die vorzügliche Bachsperre "Watergate" als probates und preiswertes Mittel zum Aufstauen eines Fließgewässers erlebt. Er habe viele Elemente taktischer Strukturen und eine gute Aufteilung erlebt. Unaufgeregt und effektiv sei die Wehr ans Werk gegangen.

Eine Neuerung erfuhren die Besucher: Erstmals wurden sie in jeder Phase der Übung höchst kompetent unterrichtet, was da im Einzelnen vorgeht: Ehrenkommandant Clemens Herrmann hielt sie stets auf dem Laufenden, warum nun einige Feuerwehrleute in großer Eile dahin oder dorthin liefen und welchen Sinn und Zweck die eine oder andere Einrichtung habe.