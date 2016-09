Schönwald Ferienland schafft neue Anreize

Es sei nicht nur die Natur, die die Feriengäste hier her ziehe, sondern es seien auch die Menschen hierzulande mit ihrer liebenswerten Art und dem Dialekt.

Schmitz würdigt das Engagement in der Bevölkerung, nennt dabei unter anderem den Schwarzwaldverein bei der Pflege der Wanderwege, unterstützt vom Forst und der Stadt. Ein Beispiel sei aber auch der kürzlich stattgefundene Schwarzwald-Bike-Marathon, für dessen Gelingen mehrere Hundert Helfer im Einsatz gewesen seien.

Die Übernachtungszahlen im Ferienland sind auch von höheren Mächten abhängig: dem Wetter. So sei der Juni in diesem Jahr eher "durchwachsen" gewesen, während es im vergangenen Jahr durchgehend schön gewesen sei. Dementsprechend gut sei das vergangene Jahr mit 525 000 Übernachtungen bei 92 000 Ankünften verlaufen. Bei diesen Zahlen seien die Kliniken und Zweitwohnungsbesitzer herausgerechnet, um genauere Angaben zu den eigentlichen Touristen zu erhalten. Schmitz geht davon aus, dass die guten Zahlen von 2015 auch in diesem Jahr gehalten oder leicht gesteigert werden können. Positiv wirke sich die Eröffnung eines weiteren Hotels in St. Georgen aus, dem "Rosengarten".

Zunehmend nutze der Gast auch die Möglichkeit der Online-Buchung. Die Umsätze darüber seien in den vergangenen Jahren kräftig gestiegen. Im Jahr 2013 lag der Umsatz durch Online-Buchungen noch bei 235 000 Euro, bis zum vergangenen Jahr sei er auf 390 000 Euro angewachsen. Von Januar bis Juni in diesem Jahr lag die Zahl bei 170 000 Euro, wobei das zweite Halbjahr in der Regel höher ausfalle. Gerade im Sommer gebe es viele Urlauber auf dem Bauernhof, die längere Zeit, häufig auch zwei Wochen, blieben.

Auch wenn mit 75 Prozent der Großteil der Urlauber im Ferienland aus Baden-Württemberg komme, so seien doch auch die Schweizer, Niederländer und Franzosen stark vertreten. In Schonach und Schönwald gebe es auch viele israelische Übernachtungsgäste, so Schmitz. Doch dieses Jahr seien bislang etwas weniger Israelis angereist, möglicherweise als Reaktion auf die Terroranschläge während der vergangenen Monate in Mitteleuropa.

Weitere Informationen: www.dasferienland.de

Der Geschäftsführer der Ferienland im Schwarzwald GmbH, Julian Schmitz, bedauert den Austritt Unterkirnachs aus dem Ferienland. Der Austritt sei bereits zum 1. Juli erfolgt. Glücklicherweise werde der Gast durch diese Änderung keine Nachteile haben. So sei mit Unterkirnach vereinbart, dass die Ferienland-Gäste mit ihrer Gästekarte weiterhin in den kostenlosen Genuss von touristischen Attraktionen in Unterkirnach kommen. Für Personen mit der Unterkirnacher Gästekarte gelte das gleiche für viele touristische Angebote im Ferienland.

Nicht ganz so reibungslos lief der Austritt Tribergs aus dem Ferienland Ende 2013 ab. Das habe der Gast schon gemerkt, meint Schmitz. Das Angebot der Gästekarte habe damals abgespeckt werden müssen. So erhielten Ferienland-Gäste zum Beispiel keinen freien Eintritt mehr zu den Triberger Wasserfällen, sondern lediglich einen vergünstigten Preis. Natürlich gebe es mit Unterkirnach und Triberg weiterhin ein gutes Miteinander, betont Schmitz und erwähnt als Beispiel gemarkungsübergreifende Wanderwege. Schließlich halte der Feriengast nicht an Gemarkungsgrenzen, sondern wolle die ganze Region kennenlernen. Um so mehr setzt Schmitz auf Kooperation. Dabei schwebt ihm eine kreisweite Gästekarte vor. Mit diesem Gedanken sei er bereits beim Landratsamt vorstellig geworden. Die Kreisbehörde lasse derzeit ein Tourismuskonzept erstellen. Auf das Ergebnis sei er gespannt. Wegen des Weggangs von Unterkirnach hat sich das Ferienland um 1,5 Stellen verkleinert, informiert Schmitz. Aber es gibt auch neues Interesse am Ferienland. So habe Schramberg Gespräche mit dem Ferienland wegen einer eventuellen Kooperation aufgenommen. Noch sei aber nichts entschieden. Zum Ferienland Schwarzwald gehören aktuell die Kommunen Schonach, Schönwald, Furtwangen und St. Georgen.