Schönwald Feriengäste spülen Geld in die Kassen

Schönwald. Die Neuberechnung der Kurtaxe und des Fremdenverkehrsbeitrags ist eine alljährlich wiederkehrende Maßnahme. Schließlich soll hinter der Tourismusabgabe keine Gewinnerzielung stehen. Die Kurtaxe in Schönwald beträgt wie im gesamten Ferienland Schwarzwald 2,10 Euro für Erwachsene und 90 Cent für Kinder bis 15 Jahre.

Diese decken laut Berechnungen von Kämmerer Harald Hafner nur einen Teil der Kosten, die durch den Tourismus entstehen – allerdings könne man ohne Tourismus die Pforten schließen. "Rund zehn bis zwölf Millionen Euro werden durch die Feriengäste im Ort eingenommen, die Gemeinde hat dabei den geringsten Nutzen", stellte Bürgermeister Christian Wörpel fest.

Die ansatzfähigen Kosten liegen bei rund 541 550 Euro, Einnahmen aus der Kurtaxe werden mit 238 000 Euro berechnet. "Was bedeutet, dass wir 3,52 Euro verlangen dürften, für Kinder 1,51 Euro", so der Kämmerer. Der Übernachtungsbeitrag, den die Gastgeber bezahlen, wurde in Kategorien berechnet. Zwischen 81 Cent und 1,10 Euro dürfte die Gebühr betragen, 40 Cent würden berechnet, also sei auch hier kein Gewinn zu erwarten.