Schönwald Erfolg für die Nachwuchsturner

In Konstanz am Bodensee bezogen die Schönwälder Quartier im Susa-Gymnasium, wo die Vereine des Badischen Schwarzwald-Turngaus untergebracht waren. Nach einem leckeren Abendessen ging’s los, um gemeinsam mit 4400 Teilnehmer das Turnfest zu eröffnen und anschließend bei einer großen Kinderparty zu feiern. Gegen 23 Uhr war alles vorbei, gemeinsam fuhr man ins Quartier zurück. Eine kurze Nacht folgte, da alle aufgedreht waren wurde noch lange nicht ans Schlafen gedacht.

Nach dem Frühstück am Samstag wurde es ernst. Die Schönwälder starteten zum Wettkampf, bei dem sie mit zwei Mannschaften teilnahmen. Danach ging es in Stadion, wo mit Spiel, Spaß und vielen tollen Aktionen der restliche Nachmittag verbracht wurde. Nach dem Abendessen ging es auch schon weiter die Show des Turnerbunds "Stars und Sternchen" stand an. Danach war im Stadion Disco angesagt. Die Schönwälder fuhren mit dem letzten Bus zurück ins Quartier.

Nach einer weiteren kurzen Nacht und gutem Frühstück stand die Turnfest-Rallye auf dem Programm, bei der alle Schönwälder Kinder in einer Mannschaft starteten. Es ging um Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Teamgeist. So mussten die Kinder vom Begriffe raten bis zum Reifentransportieren viele Spiele absolvieren, was allen viel Spaß bereitete. Die Spannung stieg. Wo waren sie bei ihrem Wettkampf gelandet? Die Ergebnisse waren nun da. Riesig gefreut haben sich die Schönwälder über einen dritten Platz der gemischten Mannschaft mit Annalena Bachmann, Leonie Mauerer, Simon Schütze und Mika-Luis Fautz. Einen tollen 24. Platz erreichte die Mädchen-Mannschaft mit Laura Fehrenbach, Emily Fautz, Angelina Schwer und Andrea D. Alles in allem blicken die Betreuer auf drei anstrengende, aber auch tolle Tage mit den Kindern zurück.