Schönwald Elektronische Kasse für Fest kommt

Am 4. März hoffen die "Hornadler" auf Schnee, da das Hornschlittenrennen ansteht. Am 19. und 20. März will die Arge Kleidermarkt wieder Kleider verkaufen. Am 1. April ist Ostersonntag, an dem das traditionelle Ostereiersuchen der Tourist-Info stattfindet.

Am 22. April sucht die Kurkapelle junge Musiker, die Woche drauf gehört der Umwelt. Der Maibaum wird wie seit vielen Jahren am 1. Mai aufgestellt, am 10. Mai zu Christi Himmelfahrt ist erneut der Vatertagshock der Alphörner geplant.

Mit einem kleinen Fragezeichen ist das Eröffnungsfest des runderneuerten Freibads am 19. Mai versehen. Am 9. Juni tritt ein Profichor aus Paris in der Kirche auf, das Pfarrfest ist auf den 17. Juni terminiert. Am 24. Juni plant die Feuerwehr ihr Sommerfest, der Förderverein der Richard Dorer-Schule feiert am 30. Juni seinen 15. Geburtstag.

Das zweite Halbjahr beginnt voraussichtlich mit einem Skiroller-Rennen. Der Musikverein Kurkapelle feiert sein Sommerfest vom 20. bis zum 22. Juli. Die Schule schickt die Viertklässler am 23. Juli in die Ferien.

Erneut probt der Chor-Workshop ab dem 16. Juli, das Abschlusskonzert soll am 27. In der Kirche stattfinden. Die Schützenwoche beginnt am 23. und endet am 29. Juli.

Die CDU plant am 2., 9. und 16. August ihre Nachtwanderungen, am 4. und 5. Steht das Schanzenfest im Mittelpunkt, während am 26. August bereits wieder das Ende der Freibadsaison mit der bekannten Modellbauschau naht.

Zum Bike-Marathon am 9. September sind wieder viele Helfer gefragt, am 15. findet die Einschulung statt. Die Arge Kleidermarkt lädt zum Stöbern am 17. und 18. ein. Am Samstag 22. September feiert voraussichtlich der Kulturverein sein Einjähriges, allerdings gibt es dann auch das Oktoberfest, tags drauf springen junge Talente von den Jugendschanzen.

Der 7. Oktober gehört dem CDU-Altennachmittag, die Feuerwehr hat ihre Hauptprobe am 20. Oktober, am Sonntag feiern die Fußballer ihr Kilwifest. Am letzten Oktobersonntag findet das Herbstfest der Pfarrgemeinde statt.

Am 4. November wird voraussichtlich die Schau der Kleintierzüchter sowie das Königsschießen der Schützen durchgeführt, während am 30. November der Weihnachtsmarkt in die Gemeinde lockt. Am 2. Dezember ist der Seniorennachmittag des DRK, am 8. der Kameradschaftsabend des Fußballclubs. Am Heiligabend wird das Krippenspiel aufgeführt, das Jahreskonzert der Kurkapelle wie immer am zweiten Weihnachtsfeiertag. Sportlich geht das Jahr mit einem Skispringen am 28. und einem Langlauf am 30. Dezember zu Ende.

Alt-Bürgermeister Hans-Georg Schmidt sprach das große Problem der Kassen für Feste an. Entweder eine sogenannte "offene Ladenkasse" oder eine fälschungssichere elektronische Kasse, mit der auch eine punktgenaue Abrechnung gemacht werden könne – das wolle das Finanzamt. Nach längerem Hin und Her erklärten sich neben den großen Vereinen einige weitere bereit, sich an der rund 4200 Euro teuren Beschaffung zu beteiligen. Johannes Scherer habe sich bereit erklärt, die jeweilige Programmierung durchzuführen.