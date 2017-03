Schönwald Einsicht in die Unterlagen möglich

Er beinhaltet die Ergebnisse der Kartierungen geschützter FFH-Lebensraumtypen und Arten im Gebiet sowie Ziele und Maßnahmenempfehlungen für deren Erhaltung und Entwicklung, heißt es in einer Pressemitteilung der Behörde. Stellungnahmen werden bis Sonntag, 7. Mai mit Bezug auf die Flurstücknummer und Gemarkung beim Regierungspräsidium Freiburg, Referat 56, Susanne Wolfer, Bissierstraße 7, in Freiburg oder per E-Mail an susanne.wolfer@rpf.bwl.de entgegengenommen.

Das RP Freiburg weist darauf hin, dass hierbei Stellungnahmen bezüglich der Gebietsgrenze nicht möglich sind, da diese bereits festgelegt ist.

Bei Fragen stehen als Ansprechpersonen des RP die Verfahrensbeauftragte Susanne Wolfer (Telefon 0761/2 08 42 25), sowie Friedrich Kretzschmar (Telefon 0761/2 08 41 28), friedrich.kretzschmar@rpf.bwl.de und bei forstlichen Fragen Dietmar Winterhalter (Telefon 0761/2 08 14 10), dietmar.winterhalter@rpf.bwl.de zu den üblichen Öffnungszeiten zur Verfügung.