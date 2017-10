Schönwald Einsatzkräften mitunter Prügel angedroht

So auch in Schönwald – und daher sind alle Aktivitäten, die ein wenig Geld bringen, beim Förderverein gebündelt. Somit konnte Schriftführer Clemens Faller in der Hauptversammlung hier auch vielerlei Aktivitäten hervorheben.

Weihersprung, Kinderumzug, Ball der FC-Hexen, Fasnetssunndigumzug forderte die Mitglieder des Fördervereins im Februar. Auch bei der Umweltwoche waren sie aktiv dabei.

Mit sechs Mann waren die Wehrmänner auch bei den Läufen zum Denzer-Cup als Streckenposten eingeteilt. Nicht vergessen darf man das hauseigene Sommerfest, das bereits Ende Juni stattgefunden hatte.