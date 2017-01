Schönwald Einige Probleme angesprochen

Schönwald (hjk). In der ersten Gemeinderatssitzung sprachen die Ratsmitglieder einige Probleme an. So sieht Wolfgang Storz (CDU) Probleme bei der Ausschilderung der Ludwig-van-Beethoven-Straße. Trotz des entsprechenden Schildes "Spielstraße" fahren viele zum Lift zu schnell in das letzte Stück hinein, um direkt beim Freibad zu parken – was laut Schild verboten sei.