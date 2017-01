Schönwald Einer Magierin der Geige begeistert

Die Geigerin der Extraklasse, Sandy Cameron, verzauberte mit ihrem Auftritt in der Schönwälder Heilig-Geist-Kirche und übergab den Erlös des Konzerts vom Montagabend an die Rehaklinik Katharinenhöhe.

Schönwald/Furtwangen. Hoch erfreut war Pfarrer Markus Ockert über den Publikumsandrang, und Stephan Maier als Geschäftsführer der Katharinenhöhe war erfüllt von der Begeisterung, die ein Auftritt der Künstlerin in der Reha-Klinik auslöste. Daniel Papst aus St. Georgen, bei dessen Familie Sandy Cameron als Gast weilte, moderierte den Abend an und hob den christlich-humanen Geist hervor, in dem das Konzert gegeben wurde.

Die weltweit gefeierten Violinistin umgab eine besondere Aura. Man musste sich wundern, welch Energie die zierliche junge Frau entwickelte. Sie ließ Gefühle zu, brillierte mit ausgefeilter Streichtechnik und gab mit ihrem improvisatorisch-variationsbetonten Programm eine individuelle Visitenkarte ab.