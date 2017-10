Schönwald Eine Arbeit mit Kindern das Ziel

Ihre Mutter habe sie damals drauf aufmerksam gemacht, dass der Kindergarten Schönwald jemanden suche. "Der Pfarrer hat mich dann einfach in den Kindergarten geschickt, wo ich sehr offen empfangen wurde", schildert die Jubilarin die Begebenheiten, die rund 30 Jahre zurück liegen.

Zunächst habe sie im Kindergarten St. Antonius ihr Vorpraktikum gemacht, von 1987 an erfolgte die Ausbildung. Sie kennt die Einrichtung jedoch schon von viel früher. "Ich kam schon als "Schlaufuchs", also ein Jahr vor der Einschulung, in den Kindergarten St. Antonius. Und ich kann mich gut an Beate Groß als Erzieherin im Anerkennungsjahr erinnern", erzählt die Jubilarin.

1990 wurde Schyle in den Kindergarten St. Antonius übernommen und Gruppenleiterin und fungierte kurzzeitig als stellvertretende Leiterin des Kindergartens. 1996 ging die junge Erzieherin für insgesamt sechs Jahre in Erziehungsurlaub, übernahm aber auch Vertretungen. So habe sie den Kontakt zur Arbeit eigentlich immer aufrecht erhalten.