Schönwald. Unbekannte Täter sind am Montagmorgen, zwischen 4 und 8.15 Uhr, in die Postagentur in der Hauptstraße in Schönwald eingebrochen. Die Einbrecher stemmten zunächst einen Fensterflügel auf und verschafften sich so Zugang ins Gebäude. Im Innern brachen die Unbekannten mehrere verschlossene Türen auf und gelangten in die Postagentur. Mit einer Beute von etwa 70 Euro Bargeld, verschiedenen Rubbellosen und Schmuck, suchten die Einbrecher das Weite. Der Wert der gestohlenen Sachen wird von der Polizei auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Triberg unter der Telefonnummer 07722/10 14 entgegen.