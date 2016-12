Schönwald Ein Wintercamp für Abenteurer

Zum vierten Mal findet das Wintercamp 2017 nun schon statt. Und jedes Mal fällt den Machern noch eine neue Attraktion ein, so wie die Sauna, die es nun neben dem Badezuber zusätzlich geben soll. "Wir sind noch in der Anfangsphase", gesteht Wörpel. Und trotzdem ist das Camp längst eine runde Sache. Jeder wirft sein gewaltiges Pfund in die Waagschale. Florian Bachmann – bekannt als Musher, dem mit dem vierten Platz beim berüchtigten Alpentrail einen Sensationserfolg beim europaweit härtesten Etappenrennen gelang, kommt beispielsweise mit seinen Schlittenhunden. Seine Trainingsstrecke liegt in Schönwald. Aber dieses Mal kommt er, um die Camp-Teilnehmer eine Runde mitzunehmen und Interessierten einen Einblick in den Schlittenhundesport zu geben.

Im eigenen Iglu schlafen

Umut Bora, Outdoorspezialist und Inhaber von Bora Outdoorsports, lädt zum Iglubau-Workshop ein – und wer mag, darf in "seinem" Haus aus Schnee auch gleich übernachten. Zu kalt? Bora schüttelt den Kopf und weiß: In solch einem Iglu lässt es sich, richtig ausgestattet, vortrefflich schlafen. Und hier kommt ein weiterer Partner ins Spiel: der Vaude Store aus Villingen – wer keine passende Ausrüstung hat, kann dort eine ausleihen oder bevorzugt erwerben. "Ein normales Zelt und ein normaler Drei-Jahreszeiten-Schlafsack reichen aber prinzipiell aus", weiß Wörpel aus Erfahrung. Und dann wäre da noch Flory Kern, der stattlich geprüfte Berg- und Skiführer, der von seinen spannenden Abenteuern aus Schnee und Eis mit einer Live-Diashow berichten wird. Ob er wohl schon einmal in einer solchen Notlage war, dass er des Wissens, das der DAV bei seinem Gletschertraining vermittelt, bedurfte? Er wird es den Zuhörern verraten – aber die Ausbildungsreferentin des DAV, Isabell Kuner, ist sich sicher, dass die hilfreichen Tipps und Kniffe jeder gut gebrauchen kann, der gerne im Winter aktiv ist.

Der Schwarzwälder Bote verlost unter allen Teilnehmern am Gewinnspiel zweimal zwei Gutscheine für die Teilnahme am Schwarzwald Wintercamp in Schönwald. Und so geht’s: Mit dem Stichwort "Wintercamp" können Teilnehmer bis Sonntag, 1. Januar, eine Mail an redaktionvillingen@schwarzwaelder-bote.de, eine Postkarte an den Schwarzwälder Bote, Benediktinerring 11, 78050 VS-Villingen oder ein Fax an die Nummer 07721/918760 senden. Bitte die eigene Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse nicht vergessen.

Buchung

Tickets für das Wintercamp gibt es auch zu kaufen. Die Teilnahme kostet für Erwachsene 40 Euro, für Kinder bis 14 Jahre 20 Euro. Wahlweise kann auch nur eine Übernachtung für die Hälfte des Preises gebucht werden. Das volle Programm gibt’s unter http://www.schwarzwald-wintercamp.de. Vom Teilnehmer organisiert werden muss die Campingausrüstung, die Verpflegung (Möglichkeiten vor Ort im Bistro), eine Skiausrüstung (Ausleihe vor Ort möglich) sowie Schneeschuhe (Ausleihe möglich). Badesachen werden zusätzlich empfohlen.