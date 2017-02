Schönwald Ein Arbeitsbild, geprägt von Liebe und Verbundenheit

Schönwald. "Was ist überhaupt bäuerlich?", dieser Frage ging das Forum Pro Schwarzwaldbauern in einem Tagesseminar nach. Was zeichnet die bäuerliche Wirtschaftsweise gegenüber der industriellen aus, dazu referierte Bäuerin Gertraud Gafus aus der Nähe von Berchtesgarten im Reinertonishof in Schönwald. Als ein grundlegendes Merkmal nannte sie die Kreislaufwirtschaft auf dem Hof. Bei bäuerlichen Betrieben wäre das ein geschlossenes System. Als Gegenstück nannte sie die Vertragsmästerei, die nur noch ein Teil des Kreislaufes erfüllt. Ziele der bäuerlichen Landwirtschaft sind es, den Hof in einem guten Zustand weiterzugeben und die Lebendigkeit des Bodens, als Grundlage des Wirtschaftens, zu erhalten.