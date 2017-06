Schönwald. Zu einem Diebstahl ist es am Dienstag in einem Ladengeschäft für Obst, Blumen und Gemüse an der Ecke Hauptstraße und Escheckstraße gekommen. Zwischen 11 Uhr und 18.30 Uhr betrat ein derzeit noch Unbekannter den Laden möglicherweise über einen unverschlossenen Nebeneingang. Begünstigt wurde dies, da sich gerade kein Personal in den Räumlichkeiten befand. Aus einer unverschlossenen Kasse im Büro ließ er Bargeld in nicht bekannter Höhe sowie eine Mappe mit Papieren mitgehen. Erst abends bei der Kassenabrechnung bemerkte der Ladenbesitzer den Diebstahl. Zeugenhinweise an die Polizei Triberg unter Telefon 07722/10 14.