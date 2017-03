Schönwald "Die Zeit war nun endgültig reif"

Furtwangen hat sehr kräftige Quellen, bei den beiden Nachbargemeinden kann es schon einmal eng werden in den trockenen Sommern. Da ohnehin geplant war, den Katzensteig abwassertechnisch zu versorgen und die Abwässer der Außenbereiche ebenfalls über die städtische Kläranlage zu reinigen, bot es sich geradezu an, zumindest Schönwald in das Wasserkonzept einzubinden. Und da die Höfe mit Eigenwasserversorgung in den letzten Jahren häufig ebenfalls unter Wassernot zu leiden hatten, erwog man, auch diese anzuschließen – was wiederum den Weg nach Schonach eröffnete.

Wesentlich höhere Zuschüsse für die Gemeinde Schönwald

Am 21. Februar des laufenden Jahres verabschiedete der Gemeinderat Schönwald den Vertrag mit der Stadt Furtwangen, am vergangenen Dienstag war auch der Gemeinderat Schonach einstimmig der Meinung, dass dies eine zukunftsträchtige Sache sei.