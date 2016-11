Schönwald Touristen fragen nach den "Fallers"

In Schönwald soll möglichst noch in diesem Jahr ein weiterer Premiumweg zertifiziert und im Frühjahr dann eröffnet werden, der auch auf das Thema Heilklima abgestellt sei – da gerade dieses Thema sehr kurz komme. Zudem sei man mit dem Forst auf einem guten Weg­, entsprechende Mountainbike-Strecken ausweisen zu können, was ebenfalls zunächst dem Tagestourismus zu Gute komme. "Wie haben sie die Saison wahrgenommen?", fragte der Tourismusmanager direkt. So erfuhr er, dass die Reisegruppen aus Israel stark zugenommen hätten, die Gäste aber teilweise als sehr anspruchsvoll und anstrengend empfunden wurden.

"Sie sehen uns nicht als Gastgeber, sondern als Personal", meinte dazu Silke Dold. Wenn sie die Wahl habe, nehme sie lieber andere Gäste auf. Mülltrennung gebe es nicht bei diesen Gästen – und sie produzierten reichlich Müll, zumal sie schon fast alles mitbrächten. "Ich hatte manchmal sogar vieles, was eigentlich noch gut gewesen wäre, musste es aber leider entsorgen", bestätigte auch Norbert Allgaier. Allerdings, so wurde ihnen von Schmitz erklärt, kämen gerade Israeli in größeren Gruppen, sie seien wenig preissensibel und blieben oft recht lange.

Dabei mag der Schwarzwald als Region gelten, der als wenig gefährlich erscheint. Auch Orthia Weiß konnte dies bestätigen. Allerdings, so habe sie gehört, gälten manche Angebote geradezu als "Verramschung" des Schwarzwaldes. Welche Preise tatsächlich machbar seien, könne man bei manchen Angeboten sehen. "Mir gefällt es nicht, dass bei der Zertifizierung weder der Familienanschluss noch das äußere Umfeld bewertet wird", stellte nicht nur die Farnbäuerin fest. Hubert Heger stellte fest, dass der Preis tatsächlich vielfach nicht ausschlaggebend sei.

TV-Serie weckt das Interesse vieler Gäste

Wie wirken sich "Die Fallers" aus der TV-Serie auf den Tourismus hier aus, wollten mehrere Anwesende wissen. Tatsächlich sei es so, dass man immer wieder nach dem Hof befragt werde, so Schmitz. Auch das Thema Bewertungen stelle manche Gastgeber vor Probleme. Hier sei es ratsam, zuerst aktiv zu werden und Bilder einzustellen, wusste der Fachmann. Zum Thema Preisgestaltung wird es laut Schmitz in den nächsten Monaten ein entsprechendes Angebot geben, bei dem natürlich die Mitarbeit der Vermieter gefragt sei.

Ein weiteres Thema waren "Konus" und die Kurtaxe, die laut Bürgermeister wieder einmal nicht wirklich etwas bringe. Investitionen in die Infrastruktur seien dadurch nicht möglich. "Wir sollten nicht alles kostenlos machen, sondern maximal einen Kostenanteil übernehmen", waren sich nahezu alle anwesenden Vermieter einig – wobei sowohl der Bürgermeister als auch Schmitz feststellten, dass ein Zurückrudern sehr schwierig sei. Sie setzten dazu eher auf eine kreisweite Initiative, an der derzeit gearbeitet werde.