Schönwald Der Urlaub zu Hause wird zum Abenteuer

Dem Zelten bei Minusgraden muss man sich nicht anschließen, um teilhaben zu können. Auch ohne Übernachtung wird auf dem Gelände vom 13. bis 15. Januar viel geboten – das übliche Wintersportangebot darf man darüber hinaus, sogar bei Flutlicht, natürlich ebenso nutzen. Am Freitag beispielsweise gibt es nachmittags einen Iglubau-Workshop und ab 20 Uhr eine Dia-Show mit Flory Kern – der stattlich geprüfte Berg- und Skiführer wird begleitend dazu live von seinen spannenden Abenteuern aus Schnee und Eis berichten. Am Kiosk kann man sich währenddessen mit feurigem Kesselgulasch ungarischer Art stärken.

Am Samstag gibt es von 10 bis 14 Uhr den Schnupperkurs Gletscher mit dem DAV, bei dem hilfreiches Wissen auch für alle Wintersportler vermittelt wird. Schneeschuhwanderung, Skitour oder eine Fahrt mit dem Hundeschlitten von Musher Florian Bachmann werden angeboten.

An beiden Abenden kommen die Schwarzwälder Alphornbläser und machen Musik. Ab 21 Uhr kann man viel über die Technik des Präparierens der Skipisten erfahren und selbst einmal auf dem Beifahrersitz des Pistenbullys Platz nehmen – vorherigen Schneefall vorausgesetzt.

Weitere Informationen: Tickets für das Wintercamp gibt es auch zu kaufen. Die Teilnahme kostet für Erwachsene 40 Euro, für Kinder bis 14 Jahre 20 Euro. Wahlweise kann auch nur eine Übernachtung für die Hälfte des Preises gebucht werden. Das volle Programm gibt es unter http://www.schwarzwald-wintercamp.de. Vom Teilnehmer organisiert werden muss die Campingausrüstung, die Verpflegung (Möglichkeiten vor Ort im Bistro), eine Skiausrüstung (Ausleihe vor Ort möglich) sowie Schneeschuhe (Ausleihe möglich). Für übernachtende Gäste werden Badesachen empfohlen.

Der Schwarzwälder Bote verlost unter allen Teilnehmern am Gewinnspiel zweimal zwei Gutscheine für die Teilnahme am Schwarzwald Wintercamp in Schönwald. Und so geht’s: Mit dem Stichwort "Wintercamp" können die Teilnehmer bis morgen, Sonntag, 1. Januar, eine E-Mail redaktionvillingen@schwarzwaelder-bote.de, eine Postkarte an den Schwarzwälder Bote, Benediktinerring 11, 78050 VS-Villingen oder ein Fax an die Nummer 07721/918760 senden.

Die eigene Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse bitte nicht vergessen.