Schönwald Der eigene Garten gehört zu den Favoriten bei den Lieblingsorten

Zuerst hoffentlich viel ins Atelier zum Malen. Später wahrscheinlich ein bis zwei Wochen in die Dordogne.

Wie können Sie dort am besten abschalten?

Neues entdecken, wandern, paddeln, schön essen …

Sind Sie eher der Strand-, Pool- oder der Bergtyp?

Strand- und Bergtyp. Am Strand genieße ich Schnorcheln, im Sand laufen, Muscheln und Strandgut sammeln, in den Bergen das Wandern, Klettersteige und anderes mehr. An beiden Orten fotografiere ich gern.

Mal ehrlich: Reservieren Sie Ihre Liege am Pool?

Definitiv nein, bin kein Poolmensch. Benutze Pools nur zum Schwimmen.

Käme Camping für Sie noch in Frage?

Ja, warum nicht?

Bleiben Arbeit und Laptop zu Hause?

Ja.

Ist Ihr Handy abgeschaltet?

Meist.

Warum?

Damit der Kopf frei bleibt.

Ihre Urlaubslektüre?

Von Martin Walker "Bruno, Chef de Police", ein Krimi, der in der Dordogne spielt.

Treiben Sie Sport im Urlaub?

Ja.

Welchen Trip aus der Jugendzeit würden Sie gerne noch mal wiederholen?

Aus der "späteren" Jugendzeit (29 Jahre): Mit dem Rucksack durch Peru.

Und wohin würde Ihre Traumreise gehen?

Seychellen oder Malediven.

Wann wollen Sie starten?

Noch offen.

Welches ist Ihr Lieblingsort im Schwarzwald-Baar-Kreis, an dem Sie Ihre Seele baumeln lassen und Kraft tanken können?

Da gibt es einige, zum Beispiel Günterfelsen und Brend, die Höhe bei Neukirch, am liebsten aber meinen Garten.

Gehen Sie zur Abkühlung ins Freibad oder lieber an den See?

See.

Ihre Lieblingseissorten?

Café, Zitrone.

Am meisten nervt Sie im Sommer?

Verkehrsstaus.

Ihr Lieblings-Sommeressen?

Griechischer Salat und Gegrilltes.

Ihr Lieblingsgetränk im Sommer?

Zum Durstlöschen selbst angesetzten Wasserkefir, sonst sei an die Antwort zu Beginn erinnert, den kühlen Rosé oder samtigen Bordeux.

Wie halten Sie’s mit der Kleiderordnung? Müssen Anzug und Krawatte auch bei 35 Grad sein?

Nein, auch sonst eher selten.

Was steht bei Ihnen nach den Ferien als wichtigstes Projekt an?

Beruflich das 50-jährige Schuljubiläum, privat eine Ausstellung in der Volksbank Triberg.

Seit dem Jahr 1988 ist Bernhard Läufer als Lehrer an der Richard-Dorer-Schule in Schönwald tätig. Seit 2002 leitet er engagiert die Grundschule. Das große Hobby des 60-jährigen, verheirateten Vaters von zwei erwachsenen Kindern ist die Malerei. In seinem Atelier in der Nähe seines Wohnhauses in Schönwald kann er seine künstlerische Ader in seiner Freizeit und den Ferien nach Herzenslust ausleben.