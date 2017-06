Schönwald (ec). Ratsmitglied Siegfried Duffner hat die jüngste Sitzung des Gemeinderats zur Gelegenheit genommen, dem Bauhof zu danken: "Es ist schon erstaunlich, wie schnell sich Tennisplätze in eine Wohnmobil-Anlage verwandeln", sagte er. Bürgermeister Christian Wörpel stimmte zu und erklärte, das der Gemeinde nichts besseres passieren konnte, als die Idee des Ehepaars Hardt, auf den ehemaligen Tennisplätzen einen Campingplatz einzurichten. Bürgervertreter Johannes Göppert meinte, man sollte nun aber auch die Schilder am ehemaligen Stellplatz am Dobel-Lift abhängen. Wörpel konnte hier antworten, dass dies schon geschehen sei.