Schönwald. Eine Christbaumsammelaktion findet am Samstag, 7. Januar, statt. Abholkarten sind bei der Volksbank Schönwald, Sparkasse Schönwald, bei Arno Winterhalter und in der Bäckerei Tritschler auch noch am Dreikönigstag, 6. Januar, bis 10 Uhr erhältlich. Am Samstag werden auch die Patenschaftsbäume der Gemeinde abgeholt. Diese sollten bis 9.30Uhr abdekoriert sein. Für kurzentschlossene können die Bäume auch direkt bis 12 Uhr am Bauhof abgegeben werden.