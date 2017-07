Schönwald Carports statt Wohnungen

Schönwald. Die Baugesuche stellte Gemeindemitarbeiterin Sarah Brinkhus in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Schönwald vor. Bei zweien davon ging es um die Senioren-Wohnanlage "Generationenwohnen am Wald" in der Anton-Bruckner-Straße.

So soll der bisher geplante Aufzug nicht im Erdgeschoss enden, sondern eine Etage tiefer gesetzt werden. Durch einen Grottengang könnten die Besitzer der bereits bestehenden und der dazu geplanten neuen Garagen barrierefrei in ihre Wohnungen gelangen. Im Bereich des Aufzugs würde dazu das Gebäude 36 Zentimeter höher werden, daher müsse eine Befreiung erteilt werden. Hierzu gab es die einhellige Zustimmung des Gemeinderats.

Zudem verzichtet der Bauherr nunmehr auf das bislang umstrittene, unten gelegene Haus mit fünf zusätzlichen Wohnungen, da die Statik wohl sehr schwierig gewesen wäre. Stattdessen plant die Immo GmbH nunmehr weitere Carports zu den bereits geplanten. Letztere sollen allerdings etwas breiter werden und eine Ladestation für Elektrofahrzeuge soll hier dann ebenfalls entstehen. Auch hier erteilte der Gemeinderat ohne Gegenstimme sein Einverständnis.